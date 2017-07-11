100-летие со дня рождения летчика-героя Михаила Девятаева отметили в Торбеево

В Торбеево в торжественной обстановке отметили 100-летие со дня рождения легендарного летчика Михаила Девятаева. На площади Победы прошел митинг "Живая память поколений". Кадеты и колонна из почетных гостей и жителей Торбеевского района возложили цветы к мемориальному комплексу в честь погибших воинов.

Затем состоялось награждение и показательное выступление парашютистов Центрального аэроклуба Республики Мордовия ДОСААФ России имени М. Девятаева. Затем для всех желающих были проведены экскурсионные полеты над Торбеево.

Праздник продолжился на площади Ленина. С поздравлениями к собравшимся обратился глава Торбеевского района С. В. Ладяев. После этого начался концерт, в котором приняли участие артисты из Казани, группа "Арсема" (Саранск), ВИА "Летний день" (Москва). В зале администрации прошла презентация фильма о Михаиле Девятаеве. Праздничные мероприятия завершились молодежной дискотекой.

Источник: izvmor.ru