Мордовия вошла в топ-5 регионов РФ по темпам роста экономики

Республика Мордовия по итогам 2016 года вошла в пятерку регионов РФ с наибольшим ростом экономики. Размер валового регионального продукта в республике составил 209,6 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2015 годом составил 5,2%.

В целом рост наблюдался в 51 субъекте. Первое место по темпам роста экономики у Еврейской автономной области (+7,1%). Республика Мордовия заняла 5-е место, став единственным регионом ПФО в десятке лидеров.

Среди сократившихся региональных экономик такие регионы, как Красноярский край, Свердловская и Челябинская области. Наиболее остро падение экономики ощущалось в Кировской области (-1,5%) и Пермском крае (-2,1%).

По прогнозам, в течение ближайших двух месяцев в Мордовии, наряду с Чувашией, ожидается наибольший рост доходов населения.

Источник: izvmor.ru