Чемпионат по спортивной ловле рыбы среди сотрудников УФСИН прошел в Мордовии

В Зубово-Полянском районе Мордовии прошел чемпионат по спортивной ловле рыбы на поплавочную удочку, участниками которого стали сотрудники УФСИН региона. Мероприятие проводилось на реке Парца.

В пресс-службе ведомства сообщили, что каждая команда состояла из двух мужчин и женщины и представляла одно из учреждений. По итогам командных соревнований первое место заняла команда ИК-22, второе место – ИК-14, третье – ИК-5. В личном первенстве лучшим рыболовом оказалась Ольга Савоськина (ИК-13). Второе место занял Иван Бердов (ИК-13), третье - Александр Милакин (ИК-22).

Отдельные награды получили самый юный участник, а также рыбаки, поймавшие самую первую и самую крупную рыбу.

Источник: 13.fsin.su