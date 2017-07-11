В Мордовии гостей из Пензенской области и Казахстана будут судить за кражу металлолома

Двое монтеров из Мордовии обвиняются в краже металлолома с железнодорожных путей. Как сообщает пресс-служба МД по РМ, 54-летний уроженец Пензенской области и 41-летний уроженец Казахстана присвоили более 1 тонны металлолома, принадлежащего железнодорожной организации на станции Потьма.

Предприимчивые дельцы заключили договор с местным жителем, который согласился отвезти железо в пункт приема металла. При этом тот и не подозревал, что везет краденное. По дороге автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС для проверки. Украденное было обнаружено в багажнике.

Злоумышленников задержали, им пришлось сознаться в содеянном. По подсчетам, сумма нанесенного ущерба составила более 6500 рублей.

Теперь подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф