Легкоатлет из Мордовии Александр Меньков вошел в число 16 спортсменов РФ, допущенных к международным стартам

Прыгун в длину из Мордовии Александр Меньков стал одним из 16 российских легкоатлетов, которые получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение участвовать в международных соревнованиях под нейтральными флагами. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РМ.

В общей сложности до международных соревнований допущен 41 российский атлет. В допуске на чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров отказано следующим спортсменам: Дмитрию Соломатину (многоборье), Сергею Ракову (спортивная ходьба), Софье Палкиной (метание молота), Юлии Липановой (спортивная ходьба), Валерии Кучиной (метание копья) и Алексею Худякову (метание диска).

Источник: Минспорта РМ