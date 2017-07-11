Юные спортсмены из Мордовии завоевали 10 призовых мест на первенстве РФ по велоспорту-BMX

В Пензе завершилось первенство России по велоспорту-BMX. Участие в соревнованиях принимали и воспитанники СШОР по велоспорту Мордовии.

В гонке "Классик" среди мальчиков 2009 г.р. и младше все 3 призовых места завоевали мордовские ребята. Первым стал Александр Гатилин, вторым – Матвей Четвергов, третьим – Артем Журавлев. Среди девочек 2007 г.р. и младше Дарья Бусарова и Виктория Богачева заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В соревнованиях среди мальчиков 2007-2008 гг.р. Александр Подрядчиков стал вторым. У девочек 2005-2006 г.р. Дарина Шевыряева финишировала на второй позиции. Нина Яковлева замкнула тройку призеров в соревнованиях старших девушек 2001-2002 г.р.

Кроме того, команда Мордовии заняла первое место в эстафете среди среди юношей 15-16 лет и второе место среди девушек 15-16 лет.

Источник: Минспорта РМ