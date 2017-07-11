В МГУ им. Огарева на сегодняшний день подано более 8 тысяч заявлений от абитуриентов

В саранском МГУ им. Огарева продолжается прием документов от абитуриентов. На сегодняшний день бывшие школьники уже подали более 8000 заявлений в приемную комиссию, сообщает пресс-служба вуза.

Наиболее востребованы в этом году медицинский и историко-социологический факультет, архитектурно-строительный, экономический и юридический факультеты. Также интересуют абитуриентов специальности "Журналистика", "Лингвистика", "Стандартизация и метрология", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Биоинженерия и биоинформатика".

Приемная комиссия работает по адресу ул. Полежаева, 44.

Как сообщалось ранее, в МГУ им. Огарёва в Саранске прошло заседание совета студенческих объединений. Главным вопросом встречи стал выбор нового руководителя совета.

Источник: МГУ им. Огарева