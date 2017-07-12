В Атяшевском районе шуруповерт упал на 3-летнюю девочку и едва не убил ее

В Мордовии едва не произошла большая трагедия. Шуруповерт, упавший с полки, едва не стал причиной смерти 3-летней девочки.

Инцидент произошел в Атяшевском районе. Девочка играла рядом со шкафом, и в какой-то момент инструмент упал с верхней полки прямо ей на голову. С травмами пострадавшую доставили в районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь и назначили дальнейшее лечение.

Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок из Саранска отравился химическим препаратом для борьбы с медведкой. По предварительным данным, малыш съел гранулы "Медветокса", когда на короткое время остался без присмотра родителей.

Источник: izvmor.ru