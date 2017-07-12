Пожилая аферистка из Мордовии получила условный срок за то, что несколько месяцев обманывала знакомых

Жительница Саранска Татьяна Безрукова услышала свой приговор за мошенничество. 63-летнюю женщину приговорили к 2 годам заключения условно за то, что она несколько месяцев водила за нос своих знакомых.

Из материалов дела следует, что все началось еще весной 2015 года. Тогда Безрукова попросила у своей знакомой денег в долг. Пострадавшая, работающая продавцом в торговом центре, не усомнилась в истории аферистки, которая наплела, что хочет съездить к родственникам в Болгарию, а денег на дорогу не хватает. В итоге потерпевшая заняла Безруковой 20 тысяч рублей. Та пообещала отдать деньги, как только с ней расплатится ее знакомый, задолжавший крупную сумму.

Через месяц Безрукова вновь пожаловалась на финансовые сложности, и сердобольная подружка опять пожалела ее, дав еще 10 тысяч. Однако аферистка этим не ограничилась и подыскала себе новых жертв. На этот раз пострадали соседи, у которых Татьяна под предлогом покупки квартиры в Москве выманила 123 тысячи рублей.

В суде пенсионерка свою вину не признала.

Источник: mordovia.sledcom.ru