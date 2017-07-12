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Пожилая аферистка из Мордовии получила условный срок за то, что несколько месяцев обманывала знакомых

Пожилая аферистка из Мордовии получила условный срок за то, что несколько месяцев обманывала знакомых

Жительница Саранска Татьяна Безрукова услышала свой приговор за мошенничество. 63-летнюю женщину приговорили к 2 годам заключения условно за то, что она несколько месяцев водила за нос своих знакомых.

Из материалов дела следует, что все началось еще весной 2015 года. Тогда Безрукова попросила у своей знакомой денег в долг. Пострадавшая, работающая продавцом в торговом центре, не усомнилась в истории аферистки, которая наплела, что хочет съездить к родственникам в Болгарию, а денег на дорогу не хватает. В итоге потерпевшая заняла Безруковой 20 тысяч рублей. Та пообещала отдать деньги, как только с ней расплатится ее знакомый, задолжавший крупную сумму.

Через месяц Безрукова вновь пожаловалась на финансовые сложности, и сердобольная подружка опять пожалела ее, дав еще 10 тысяч. Однако аферистка этим не ограничилась и подыскала себе новых жертв. На этот раз пострадали соседи, у которых Татьяна под предлогом покупки квартиры в Москве выманила 123 тысячи рублей.

В суде пенсионерка свою вину не признала.


Источник: mordovia.sledcom.ru