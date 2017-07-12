Борец из Мордовии Алексей Мишин побывал на российской военной базе в Сирии

Чемпионы Олимпийских игр 2004 года, среди которых был и борец из Мордовии Алексей Мишин, побывали на российской военной базе Хмейим в Сирии. Мишин продемонстрировал солдатам несколько борцовских приемов.

Представитель региона-13, обращаясь к военнослужащим, отметил, что их и спортсменов объединяет желание как можно качественнее выполнить поставленную задачу, инициатива и самопожертвование. Позже военные и призеры Афин померялись силами в специализированных эстафетах.

Кроме того, спортсмены высадили на "Олимпийской аллее" туи, что является традиционной процедурой для всех, кто посещает базу, а также передали спортивный инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом.

Источник: izvmor.ru