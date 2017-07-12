На Всемирный фестиваль студентов и молодежи в Сочи поедет масштабная делегация из Мордовии

Осенью этого года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Участие в нем примут и представители Мордовии.

Как стало известно, республику на фестивале будут представлять 125 участников и 40 волонтеров, чья задача будет заключаться в помощи организаторам. Наши ребята будут отвечать за делегации двух стран - Болгарии и Республики Джибути. Молодежь региона-13 готовит свою выставку и культурную программу.

Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова сообщила, что в регионе шел серьезный отбор кандидатов для формирования делегации.

"В итоге из 870 зарегистрированных кандидатов сформировали команду из 125 человек. Отмечу, что Мордовия оказалась одним из самых активных регионов, по числу желающих участвовать в фестивале наша республика – на 15 месте среди регионов страны", - подчеркнула Помелова.

Источник: izvmor.ru