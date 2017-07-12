Жителя Мордовии приговорили к 9 годам колонии за "новогоднее" убийство дяди

Лямбирский суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что преступление было совершено в ночь на 1 января в селе Шувалово.

Пьяный обвиняемый затеял ссору со своим дядей. В ходе конфликта он избил оппонента молотком, от чего пострадавший скончался.

По решению суда ближайшие 9 лет убийца проведет в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор четверым парням, которые до смерти забили мужчину. Все виновные приговорены к различным срокам лишения свободы – от 7 до 9 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Источник: prokrm.ru