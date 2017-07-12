В Мордовии ищут жителя села Наборные Сыреси, который скрывается от правосудия

Полиция Атяшевского района Мордовии разыскивает гражданина Михаила Прошкина, 1991 года рождения. Молодой человек обвиняется в том, что скрывается от органов дознания. В отношении жителя села Наборные Сыреси было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, передает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Прошкина, сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя села Оброчное Ичалковского района Дмитрия Филиппова. Мужчина 1985 г.р. подозревается в преступлении, предусмотренном ст.314.1 ч.1 УК РФ (уклонение от административного надзора),

Источник: 13.мвд.рф