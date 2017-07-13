А. Егоров: Многие спортсмены, выступавшие в Саранске, с честью назовут меня своим другом

Бывший арбитр из Саранска Александр Егоров, который перешел на работу в РФС, признался, что у него установились дружеские отношения с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым. Кроме того, арбитр заявил, что и другие футболисты хорошо к нему относятся.

"Многие спортсмены, выступавшие в Саранске, с честью назовут меня своим другом. Я достаточно хорошо общаюсь с Денисом Глушаковым. Мы с ним несколько лет назад отдыхали вместе.

На Кубке конфедераций был один случай. Мы сидели с сыном прямо за скамейкой Новой Зеландии, а рядом находилась VIP-ложа. Когда футболисты нашей сборной заходили и выходили из подтрибунного помещения, почти каждый мне помахал. Сын в тот момент был самым счастливым человеком", - признался Егоров.

Источник: championat.com