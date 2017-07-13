Рособрнадзор сообщил о подозрительно большом количестве золотых медалистов в Мордовии

Начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко выразил обеспокоенность по поводу того, что в стране появилось слишком много золотых медалистов. По словам Семченко, в некоторых регионах каждый пятый выпускник получает золотую медаль, и такая статистика выглядит подозрительно.

По статистике ведомства, в Мордовии их получают 16% выпускников. Больше всего золотых медалистов в Карачаево-Черкессии - 20% выпускников, в Адыгее — 17,7%, Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%.

Как сообщалось ранее, мордовский научный центр Российской академии образования начал свою работу в МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Отметим, что данный научный центр занимается реализацией инновационных проектов, совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогических, психологических и других наук об образовании.

Источник: РИА Новости