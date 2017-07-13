Представительница Мордовии завоевала золото на первенстве Европы по боксу среди юниорок

В Софии с 3 по 10 июля проходило первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. Побороться за награды престижного турнира приехали спортсменки из 29 стран, в общей сложности - 226 человек.

Представительница Мордовии Анастасия Рыбак выступала в составе сборной России в весовой категории до 81 кг и завоевала золотую медаль. В полуфинале Настя досрочно смогла победить спортсменку из Турции, а в финале одолела представительницу Польши.

В общекомандном зачете российская команда заняла первое место, завоевав 4 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Как сообщалось ранее, борец из Рузаевки Георгий Бокучава стал бронзовым призером всероссийской Спартакиады школьников по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Ростове.

Источник: Минспорта РМ