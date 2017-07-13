67-летняя жительница Мордовии фиктивно прописала у себя дома 22 нелегала из Таджикистана

Правоохранители Мордовии выявили очередной факт фиктивной постановки на учет 22 иностранных граждан. Таким необременительным способом решила заработать себе на жизнь 67-летняя жительница села Плужное.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, всего за 2 недели в квартире пожилой дамы прописались более двух десятков гостей из Таджикистана. По словам женщины, где сейчас проживают все эти люди, она не знает.

По данному факту проводится проверка. Женщине грозит уголовная ответственность.

В начале июня сообщалось, что полиция Мордовии выявила 17 новых фактов фиктивной постановки иностранцев на учет местными жителями. В частности, в Саранске во время проверки выяснилось, что 50-летний житель Светотехстроя прописал у себя 11 граждан Узбекистана.

Источник: 13.мвд.рф