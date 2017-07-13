В Мордовии угонщик проехал более 40 км, чтобы добраться домой на угнанном велосипеде

Из пункта проката в Пролетарском районе Саранска был угнан велосипед. Пропажу транспортного средства, выставленного на парковке, обнаружили в середине рабочего дня, после чего сразу же обратились в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастен 28-летний житель села Лемдяй Старошайговского района. Ранее мужчина был судим за более тяжкое преступление. Преступника задержали по месту жительства. Велосипед он и не пытался спрятать – имущество находилось во дворе дома.

По словам задержанного, он угнал велосипед, чтобы доехать на нем до дома, а затем оставить для личного пользования. В общей сложности угонщик проехал на украденном велосипеде более 40 километров.

Источник: 13.мвд.рф