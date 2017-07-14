Арбитр из Саранска Сергей Куликов допущен к обслуживанию матчей РФПЛ в новом сезоне

Опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18. В их число вошел один представитель Саранска - Сергей Куликов.

Также в списке числятся следующие рефери: Москалев (Воронеж), Николаев (Москва), Сельдяков (Балашиха), Соколов (Воронеж), Сухой (Люберцы), Турбин (Дмитров), Безбородов (Санкт-Петербург), Галимов (Улан-Удэ), Еськов (Москва), Карасев (Москва), Кукуян (Сочи), Лапочкин (Санкт-Петербург), Левников (Санкт-Петербург), Матюнин (Москва), Мешков (Дмитров).

Напомним, что еще один известный мордовский рефери, Александр Егоров, завершил карьеру арбитра и перешел на работу в РФС.

Источник: РФС