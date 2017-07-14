Судебные приставы отобрали у нерадивого жителя Мордовии квартиру за долги по алиментам

Судебные приставы Мордовии взыскали большой долг с 55-летнего жителя республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина не хотел платить алименты, предпочтя переложить все заботы о ребенке на мать. По адресу прописки мужчина не жил, на вызовы в УФССП не являлся.

Приставы установили, что должник является владельцем двух квартир. Долг по алиментам составлял 248 тысяч рублей, однако этого было мало, чтобы приставы могли наложить арест на недвижимость. Тогда бывшая супруга должника обратилась в суд с заявлением о взыскании неустойки по алиментам. Ее требования суд удовлетворил в полном объеме, постановив выплатить в общей сложности 1 млн 296 тысяч рублей.

Вскоре одна из квартир должника была продана на аукционе, так что вскоре женщина и ее ребенок получат положенные им средства.

Источник: r13.fssprus.ru