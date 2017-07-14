Призывники из Мордовии попали в спортивные и научные роты Минобороны РФ

Минобороны России заботится о наиболее талантливых призывниках страны. Для них создаются условия службы, обеспечивающие развитие их способностей. Для этого формируются научные и спортивные роты.

В этом году в такие подразделения попадут и ребята из Мордовии. Так, призывник Игорь Федотов отобран для прохождения воинской службы в спортивной роте Минобороны РФ "Центрального спортивного клуба Армии" в подмосковной Балашихе. Призывники Евгений Никушенков, Андрей Тряпкин и Алексей Кудашкин пройдут военную службу в спортивной роте Минобороны РФ "Центрального спортивного клуба Армии" в Самаре.

А в научной роте Центрального военного округа будут служить Марат Янгличев, Антон Полякин и Константин Смолин.

Источник: izvmor.ru