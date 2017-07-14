Приставы из Мордовии заняли два призовых места на Кубке ФССП России по комплексному единоборству

Судебный пристав из Мордовии одержал победу на Кубке ФССП России по комплексному единоборству. Соревнования проводились в Кургане, сообщает пресс-служба УФССП по РМ.

Отмечается, что Юсупов поборол всех противников в весовой категории до 70 кг. Кроме того, бронзовым призером в весовой категории до 90 кг стал еще один сотрудник группы быстрого реагирования Мордовии - Сергей Кочетков.

Добавим, что представители Мордовии выступали в составе сборной ПФО, которая по итогам турнира завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 34 бронзовые награды, и заняла второе общекомандное место.

Как сообщалось ранее, в Софии с 3 по 10 июля проходило первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. Представительница Мордовии Анастасия Рыбак выступала в составе сборной России в весовой категории до 81 кг и завоевала золотую медаль.

Источник: r13.fssprus.ru