Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Приставы из Мордовии заняли два призовых места на Кубке ФССП России по комплексному единоборству

Приставы из Мордовии заняли два призовых места на Кубке ФССП России по комплексному единоборству

Судебный пристав из Мордовии одержал победу на Кубке ФССП России по комплексному единоборству. Соревнования проводились в Кургане, сообщает пресс-служба УФССП по РМ.

Отмечается, что Юсупов поборол всех противников в весовой категории до 70 кг. Кроме того, бронзовым призером в весовой категории до 90 кг стал еще один сотрудник группы быстрого реагирования Мордовии - Сергей Кочетков.

Добавим, что представители Мордовии выступали в составе сборной ПФО, которая по итогам турнира завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 34 бронзовые награды, и заняла второе общекомандное место.

Как сообщалось ранее, в Софии с 3 по 10 июля проходило первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. Представительница Мордовии Анастасия Рыбак выступала в составе сборной России в весовой категории до 81 кг и завоевала золотую медаль.


Источник: r13.fssprus.ru