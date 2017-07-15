На дороге Рузаевка – Торбеево "Ниссан" влетел в дерево, водитель погиб на месте

В Мордовии произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что трагедия приключилась вечером 13 июля недалеко от Ковылкино на дороге Рузаевка – Торбеево.

Там безработный на "Ниссан Альмера" не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.

В Сети появились жуткие кадры с места трагедии. На них видно, что машина превратилась в груду металла. Шансов выжить у водителя, судя по всему, не было никаких.

Причины ДТП будут установлены по результатам проводимой сейчас проверки.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП, которое произошло в Саранске, пострадал ребенок. Инцидент случился 12 июля, вечером на улице Гожувская.

Источник: gibdd.ru/r/13