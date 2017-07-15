Директор саранского предприятия потерял почти 200 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы

Интернет-мошенница "развела" на деньги директора одного из предприятий в Саранске. Как стало известно, мужчина нашел в Сети объявление о продаже металлических труб и швеллеров по приемлемой цене. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о сроках доставки и перевел 100% предоплату в размере 198,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в договоренный срок заказ доставлен не был. "Сотрудница фирмы" на звонки отвечать также перестала. После этого потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители пока что не установили, из какого региона звонила мошенница.

Как сообщалось ранее, очередная жительница Саранска пострадала от действий мошенников. 27-летняя девушка получила смс-сообщение о том, что ее кредитная карта была заблокирована.

Источник: 13.мвд.рф