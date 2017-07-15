Пьяный житель Мордовии угнал машину у своего брата и врезался в трактор

В Торбеевском районе Мордовии раскрыли угон автомобиля пьяным мужчиной. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, полицейские задержали водителя автомобиля "Фольксваген Пассат". 43-летний автомобилист находился за рулем машины, которая ему не принадлежала, в нетрезвом состоянии.

Вскоре мужчина признался, что украл авто час назад в селе Хилково у своего брата. Оказалось, что мужчины распивали спиртное. Когда тот уснул после застолья, угонщик взял ключи у родственника и поехал кататься. Злоумышленника не остановил тот факт, что он был лишен водительских прав. В итоге угонщик врезался на украденной машине в трактор.

Источник: 13.мвд.рф