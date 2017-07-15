Шесть представителей Мордовии выступят на чемпионате и первенстве Европы по велоспорту-ВМХ

Накануне, 14 июля, во Франции стартовал чемпионат и первенство Европы по велоспорту-ВМХ. Как сообщает пресс-служба Минспорта РМ, участниками соревнований будут и мордовские спортсмены.

В составе сборной России выступят: Евгений Комаров, Евгений Клещенко (оба - мужчины-элита), Наталья Суворова, Светлана Адамкина (обе - женщины-элита), Вадим Захватов, Варвара Овчинникова (юниоры).

Как сообщалось ранее, представитель Мордовии Евгений Клещенко стал победителем чемпионата России по велоспорту-ВМХ, который прошел в Омской области. Он показал лучшее время в дисциплине "классик" среди мужчин. Второе место занял Александр Катышев (Москва), третье – Евгений Комаров (Мордовия).

Источник: Минспорта РМ