"Мордовия" на последних минутах уступила "Сызрани-2003" и вылетела из Кубка России

Саранская "Мордовия" выбыла из розыгрыша Кубка России сезона-2017/18. В матче 1/256 финала подопечные Марата Мустафина уступили "Сызрани-2003" со счетом 0:1.

Судьба встречи, которая прошла в Саранске, решилась на последних минутах. Победу "Сызрани" принес точный удар Руслана Галиакберова на 90-й минуте.

Теперь саранская команда сосредоточится исключительно на выступлениях в ПФЛ. В первом туре нового сезона "Мордовия" сыграет с "Уралом-2". Игра пройдет 19 июля.

"Мордовия" – "Сызрань-2003" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Галиакберов (90).

"Мордовия": Д. Шебанов, Навлетов, Шоркин, Сабитов, Лебедев, Кренделев, Ваганов, Жестков, Адаев (Лукьянов, 68), Решетников (Шлеермахер, 65), Маркин.

Предупреждения: Симонов, 86, Самигуллин, 90+1.