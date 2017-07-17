Студентка МГУ им. Огарева создаст сайт с 3D-панорамами храмов Мордовии

Студентка МГУ им. Огарева Елена Лашманова стала одной из победительниц молодежного форума ПФО "iВолга-2017". Она получила грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Лашманова разработала проект, представляющий собой интерактивный сайт с 3D-панорамами всех храмов Мордовии. По словам девушки, подобная идея зародилась у одного из ее приятелей. Вместе с ним они отсняли храмы Рузаевского района. Оценив полученный результат, Елена начала разрабатывать проект, с которым приняла участие в "iВолге". Она решила сделать не просто фотографии, а 3D-панорамы для создания "эффекта присутствия" у посетителей сайта.

Проект Елены необходимо будет реализовывать в несколько этапов. Среди них: сбор материала для сайта, создание панорам и статей о каждом храме, выезды непосредственно в районы республики. Далее информация будет размещаться на сайте и в популярных соцсетях.

Источник: izvmor.ru