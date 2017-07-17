В Саранске две продавщицы обокрали свою торговую точку почти на 100 тысяч рублей

В Ленинском районном суде вынесут приговор двум работницам сферы торговли, которые подозреваются в воровстве. В пресс-службе суда сообщили, что две женщины обвиняются в краже 91 тысячи рублей.

Как стало известно, напарницы воспользовались свободным доступом к выручке от продажи товара и потихоньку брали деньги на собственные нужды. В итоге одна из них присвоила из кассы магазина 17 тысяч рублей, а вторая гульнула на еще более широкую ногу, украв 74 тысячи.

Обвиняемые полностью признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовных дел в особом порядке.

Как сообщалось ранее, интернет-мошенница "развела" на деньги директора одного из предприятий в Саранске.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru