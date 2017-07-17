Ходоки из Мордовии завоевали 2 медали на чемпионате мира среди юношей и девушек в Кении

Ходоки из Мордовии отлично проявили себя на чемпионате мира по спортивной ходьбе среди юношей и девушек. Турнир прошел в Найроби (Кения).

На дистанции 10 км серебро завоевал Салават Илькаев, а Сергей Кожевников остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. У девушек в ходьбе на 5000 метров Эльвира Хасанова стала бронзовым призером, Екатерина Горшенина заняла пятое место, сообщает пресс-служба Минспорта РМ.

Стоит отметить, что все четверо атлетов впервые выступали на международном турнире.

Как сообщалось ранее, сборная команда МГУ им. Огарева одержала победу на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования прошли в Ростове.

Источник: Минспорта РМ