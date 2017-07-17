Спортсменка из РМ Елена Анюшина стала бронзовым призером ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Мордовская спортсменка Елена Анюшина стала бронзовым призером чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария). Анюшина показала третий результат в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. Благодаря этой победе мордовская спортсменка стала трехкратным бронзовым призером ЧЕ.

В общекомандном зачете сборная России заняла третье место, пропустив вперед себя Венгрию и Германию. По общему количеству завоеванных наград российская команда разделила второе место с немецкими спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта РМ.

Как сообщалось ранее, в Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Елена Анюшина по итогам чемпионата завоевала 4 золотые медали.

Источник: Минспорта РМ