В Лямбирском районе "Нива" врезалась в "Газель" и перевернула ее: пострадали 3 человека

Неподалеку от села Пензятка Лямбирского района произошло серьезное ДТП с участием грузовой "Газели" и "Нивы". Фотографии с места ЧП появились в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, удар был настолько сильным, что "Газель" опрокинулась на проезжую часть. Более того, в автомобиле заклинило дверь, поэтому водитель не смог самостоятельно выбраться наружу.

На место ДТП были вызваны сотрудники аварийно-спасательной службы, однако пострадавшего все же извлекли еще до их приезда. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Все они госпитализированы, однако информации об их состоянии пока что нет.