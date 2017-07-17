В Мордовии нашли мертвым 20-летнего Николая Житаева, который зарезал таксиста

В Мордовии обнаружено тело 20-летнего Николая Житаева, который подозревался в убийстве таксиста. Как сообщалось ранее, молодой человек сел в такси в Ардатове и попросил отвезти его в Атяшево. Когда автомобиль прибыл на место, Житаев нанес таксисту несколько ножевых ранений в шею и грудь, после чего скрылся.

Преступника объявили в розыск, на место ЧП было стянуто большое количество полицейских. В итоге, по словам очевидцев, тело Житаева полицейские обнаружили в лесопосадке рядом с селом Жаренки, где сам Николай и убил водителя такси. На теле Житаева также были ножевые ранения.

Другие подробности пока что не раскрываются. Официальная причина смерти Житаева пока не названа.

Источник: izvmor.ru