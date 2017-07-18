10-летний школьник из Мордовии сел на квадроцикл и чуть не задавил 2-летнюю девочку

В селе Паево Кадошкинского района произошло ДТП с участием двух детей. 10-летний школьник на квадроцикле "Авантис" сбил двухлетнюю девочку. Стоит отметить, что школьник сдавал задним ходом и не заметил пострадавшую.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, девочка в результате столкновения получила всего лишь ссадины. Ее доставили в больницу, оказали помощь и назначили лечение на дому.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, неподалеку от села Пензятка Лямбирского района произошло серьезное ДТП с участием грузовой "Газели" и "Нивы". По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что "Газель" опрокинулась на проезжую часть.

Источник: gibdd.ru/r/13