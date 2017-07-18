В Мордовии автоледи на "Ниссане" отправила в больницу 18-летнего мотоциклиста и его 15-летнего пассажира

В Ардатовском районе Мордовии произошло столкновение иномарки с мотоциклом. В результате в больницу "загремели" два человека.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, аварию спровоцировала автоледи за рулем "Ниссана". Она при повороте не уступила дорогу мотоциклу. В результате ДТП 18-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы.

Позже оказалось, что сам мотоциклист тоже был не безгрешен – у него не оказалось водительских прав. Кроме того, у него взята кровь на анализ.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе Мордовии в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. 17-летний молодой человек не справился с управлением и врезался в стоящую машину УАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13