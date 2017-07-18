В рамках летней школы ВГИК в Саранске работают 30 студентов из РФ и зарубежья

В Мордовии полным ходом идут съемки короткометражных документальных фильмов в рамках IX Международной летней школы ВГИК. Участие в съемках принимают воспитанники центра подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия".

Школа развернула свою работу в Саранске в дни летних каникул. Свои дипломные работы в столице РМ снимают 25 российских и 5 иностранных студентов (из Индии, Израиля, Польши и других стран). Всего будет создано 8 картин, основной темой которых станет подготовка Саранска к футбольному ЧМ-2018.

Премьерный показ запланирован на ближайшую пятницу 21 июля. Основная задача юных кинематографистов - сделать так, чтобы зрители после просмотра влюбились в Мордовию и ее столицу.

Источник: izvmor.ru