В. Волков: Инвестиции в человеческий капитал остаются приоритетом Мордовии в ближайшие годы

Врио главы Мордовии Владимир Волков заявил, что регион-13 следует считать социально ориентированным.

"Инвестиции в человеческий капитал остаются нашим приоритетом в ближайшие годы. Строя жилье, заводы, больницы, детские сады, развивая массовый спорт и культуру, мы повышаем качество жизни людей", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что бюджет Мордовии всегда имеет ярко выраженную социальную направленность.

"Так, в этом году на реализацию социально-культурных программ планируется направить не менее 18 миллиардов рублей, то есть около 62 % всех расходов. Затраты на образование, к примеру, превысят 6,9 млрд руб. А в целом по разделу "Социальная политика" предполагается потратить более 7,4 млрд руб. Мы стараемся целенаправленно, шаг за шагом улучшать жизнь каждого жителя Мордовии", - подчеркнул Волков.

Источник: e-mordovia.ru