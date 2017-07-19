Троица из Саранска пойдет под суд за то, что "выбивала" из должника 25 млн рублей

Трое жителей Саранска ответят перед судом за то, что вымогали крупную сумму денег у должника.

В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что обвиняемые при помощи насилия хотели получить от жертвы долг в размере 25 млн рублей. Жертве постоянно угрожали, а двое из обвиняемых сильно избили несчастного и безденежного потерпевшего.

Теперь судьбу троицы решит суд.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которых обвиняют в организации подпольных игровых клубов. Напомним, что в апреле минувшего года оперативники закрыли два заведения Саранска, незаконно осуществляющих игровую деятельность.

Источник: prokrm.ru