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Троица из Саранска пойдет под суд за то, что "выбивала" из должника 25 млн рублей

Троица из Саранска пойдет под суд за то, что "выбивала" из должника 25 млн рублей

Трое жителей Саранска ответят перед судом за то, что вымогали крупную сумму денег у должника.

В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что обвиняемые при помощи насилия хотели получить от жертвы долг в размере 25 млн рублей. Жертве постоянно угрожали, а двое из обвиняемых сильно избили несчастного и безденежного потерпевшего.

Теперь судьбу троицы решит суд.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которых обвиняют в организации подпольных игровых клубов. Напомним, что в апреле минувшего года оперативники закрыли два заведения Саранска, незаконно осуществляющих игровую деятельность.


Источник: prokrm.ru