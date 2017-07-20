Владимир Волков обсудил предварительные итоги вступительной кампании с ректором МГУ им. Огарева

Врио главы Мордовии Владимир Волков обсудил с ректором МГУ им. Огарева Сергеем Вдовиным итоги вступительной кампании 2017 года. Также на встрече обсуждались вопросы развития высшей школы, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Вдовин отмети положительную динамику количества поданных заявлений от абитуриентов, желающих получить высшее образование в стенах саранского МГУ.

"На сегодня в наш ВУЗ подано 11658 заявлений, из них 7221 – на очную форму обучения. Это больше, чем в прошлом учебном году. Значительно возросло число желающих поступить в магистратуру – почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом", - сказал Вдовин.

Ректор также подтвердил, что интерес к вузу присутствует и у иногородних студентов. В этом году от жителей 55 регионов РФ поступило 1562 заявления на вступление, что превысило показатель прошлого года.

На встрече обсуждались и вопросы развития материально-технической базы университета.

Источник: e-mordovia.ru