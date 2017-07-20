Чемпион мира по гонкам Алексей Басов дал мастер-класс для мордовских спортсменов

Чемпион мира по картингу, многократный победитель международных и европейских соревнований, пилот команды "SMP Racing" Алексей Басов дал мастер-класс для юных спортсменов. Среди них были и представители Мордовии.

Мастер-класс прошел в Пензе в рамках II всероссийского турнира по картингу "SMP Racing/Газпром-детям". Как отметил Алексей Басов, одна из основных целей подобных мероприятий - поиск талантливых ребят.

"Нам, профессиональным пилотам, нужна смена. Мы посещаем различные города и ищем таланты", - пояснил Алексей.

Подрастающие гонщики получили уникальную возможность не только показать свои навыки, но и задать все интересующие вопросы именитому коллеге.

Источник: Минспорта РМ