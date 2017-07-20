Уроженец Татарстана украл у пассажирки поезда в Мордовии сумку с деньгами и документами

В Рузаевке был задержан 33-летний уроженец Татарстана, который обокрал пассажирку поезда "Тольятти-Москва". Как сообщает пресс-служба Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, мужчина воспользовался тем, что в вагоне не было проводника, зашел в поезд без билета, а по ходу следования состава постоянно перемещался между вагонами, чтобы не быть пойманным.

Проходя мимо спящих пассажиров, он похитил брендовую дамскую сумку, внутри которой находились документы, мобильный телефон, кошелек с деньгами в рублях и иностранной валюте. После этого он сошел с поезда на станции Барыш, однако далеко не ушел. Через пару часов транспортные полицейские его задержали.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 5 лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф