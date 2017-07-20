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Лаптистки из Мордовии заняли второе место на "Кубке Черного моря"

Лаптистки из Мордовии заняли второе место на "Кубке Черного моря"

Спортсменки из Темникова удачно выступили на всероссийских соревнованиях по мини-лапте на пляже, которые получили название "Кубок Черного моря". Турнир продолжался 5 дней, игры проходили по круговой системе.

Обыграв в полуфинале сборную Тулы, команда Темниковского района в финале сразилась с ребятами из Ульяновска. Предстаивтели региона-13 потерпели поражение и заняли итоговое второе место.

"Команда из Ульяновской области была более подготовленной. В г. Сенгилей по лапте работают 4 тренера, есть и спортивная школа по национальным видам спорта, в которой у лапты - почетная роль", - прокомментировал итоги турнира тренер мордовских лаптисток Н. И. Болдин.


Источник: izvmor.ru