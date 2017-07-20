В Ичалковском районе предприятие незаконно разработало карьер и было оштрафовано на 425 тысяч

В Ичалковском районе Мордовии выявлен факт несоблюдения законодательства в части использования земель сельскохозяйственного назначения. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, недалеко от поселка Смольный на нескольких участках был снят плодородный слой земли, шла добыча песка представителями коммерческой организации. При этом документов на разработку карьера представители организации предоставить не смогли.

Владелец участков понес наказание. Его вынудят заплатить штраф в размере 425 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ардатовского района Мордовии по просьбе местной жительницы провела проверку деятельности, а вернее, бездеятельности администрации города.

Источник: fsvps.ru