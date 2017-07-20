В Мордовии 16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

В Ковылкино произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, виновником аварии стал водитель ВАЗа, который при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклу. За рулем двухколесного транспортного средства находился 16-летний школьник, который получил травмы и был доставлен в больницу.

Водители трезвые. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ардатовском районе Мордовии произошло столкновение иномарки с мотоциклом. В результате в больницу "загремели" два человека. Аварию спровоцировала автоледи за рулем "Ниссана". В результате ДТП 18-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы.

Источник: gibdd.ru/r/13