Жительница Саранска в 2024 году сядет в колонию за аферу при получении кредита на 2,5 млн рублей

Жительница Саранска Наталья Ларионова проведет в колонии 2 года за аферу в сфере кредитования. Приговор вынесли в Ленинском райсуде столицы РМ. Как сообщает пресс-служба суда, в колонию женщина отправится еще не скоро, только в 2024 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Напомним, безработная Ларионова получила кредит в размере 2,5 миллиона рублей в банке ВТБ-24, сообщив, что работает в солидной организации и получает достойную зарплату. Ранее Наталья брала кредит в этом учреждении и всегда своевременно вносила платежи.

Ежемесячный платеж по кредиту составлял более 60 тысяч рублей в месяц. Вот только выплачивать его Ларионовой оказалось нечем. Обман раскрылся, было заведено уголовное дело, а теперь обманщице вынесли приговор, который в законную силу не вступил.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru