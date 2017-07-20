Жительница Нижегородской области украла у 83-летней пенсионерки из Мордовии 40 тысяч рублей

Пожилая жительница деревни Чкалово Чамзинского района пострадала из-за своей доверчивости. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, у 83-летней старушки украли 40 тысяч рублей.

Преступление совершила 45-летняя жительница Нижегородской области. Женщина с двумя друзьями напросилась в дом к старушке под предлогом попить воды. Приятели преступницы остались на улице, а сама дама прошла в коридор. Пока пожилая женщина отлучилась на кухню, незнакомка схватила сбережения потерпевшей, хранившиеся в шкафу в кармане пальто.

Когда гостья ушла, бабушка заметила, что ее обокрали и обратилась в полицию. Оперативники задержали злоумышленницу, украденные деньги у нее изъяли и вернули пенсионерке. Свою вину воровка не отрицает.

Источник: 13.мвд.рф