Житель Мордовии пошел на кражу, чтобы оплатить разбитое стекло в автомобиле друга

В Ельниковском районе была совершена кража четырех электродвигателей с неработающей фермы. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 32-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, ранее гражданин разбил лобовое стекло автомобиля своего товарища. Тот попросил оплатить ремонт. Поскольку денег у подозреваемого не было, он решился на кражу.

Воришка открыл двери телятника рожковым ключом и утащил электродвигатели с транспортера, которые спрятал в кустах. Позже он вывез добычу и сдал в пункт приема металлолома.

Свою вину мужчина не отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф