В конце июля в Саранске начнутся экскурсии на самое высокое здание города

Уже в ближайшие дни в Саранске начнутся экскурсии на смотровую площадку главного корпуса МГУ им. Н.П. Огарева, расположенную на 17-м этаже. Это здание – самое высокое в городе. Его высота от первого этажа до верхушки шпиля составляет 90 метров. Таким образом, отсюда открывается восхитительный вид на столицу РМ.

С высоты птичьего полета можно посмотреть на площадь Тысячелетия, строящийся стадион "Мордовия Арена", купола красивейших храмов, спальные районы. Экскурсии будут проводиться по будням. Сбор группы желающих будет производиться каждый час, с 11:00 до 16:00, у памятника Н.П. Огареву.

Цена на посещение смотровой площадки будет вполне демократичной: 70 рублей за взрослый билет и 50 рублей — детский.

Источник: izvmor.ru