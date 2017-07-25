На улице Татьяны Бибиной в Саранске "десятка" провалилась в яму около дороги

На улице Татьяны Бибиной в Саранске произошел инцидент с вазовской "десяткой". Фотографии с места ЧП выложили в соцсети местные жители.

По словам очевидцев, автомобиль практически полностью провалился в яму, которая вырыта рядом с дорогой. Неизвестно, по какой причине водитель не заметил такое немаленькое препятствие на своем пути. Кроме того, по словам свидетелей, яма была огорожена, поскольку на этом участке проходит масштабная дорожная реконструкция.

Не исключено, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Все подробности аварии уточняются.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска, управляя автомобиле ВАЗ, стала виновницей ДТП. Пострадавший пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте 60 лет Октября.

Источник: Соцсети