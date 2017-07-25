Причиной пожара в Саранске, из-за которого были эвакуированы 35 человек, стал шкаф с вещами

Стали известны подробности пожара, который произошел в Саранске по адресу улица Ульянова, д. 22а, корпус 2. Напомним, из-за возгорания из здания пришлось эвакуировать 35 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, очагом возгорания стал шкаф с вещами на лестничной клетке. Густой дым мог стать причиной гибели спящих людей, поэтому спасателям пришлось стучаться в двери, будить граждан, а затем организованно выводить их на свежий воздух.

Благодаря четким действиям пожарных, в результате возгорания никто не пострадал. Повреждена мебель, закопчены стены на лестничной клетке на площади 5 кв.м. Однако на квартиры огонь не распространился.

Источник: 13.mchs.gov.ru